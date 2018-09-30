未按號誌穿越馬路遭撞 7旬翁傷重不治

2018-09-30 13:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區70歲李姓老翁，昨日下午2時許，疑似未按號誌步行穿越淡水中山北路一段、大忠街口時，遭一輛小轎車迎面撞上，老翁被撞倒後當場失去生命跡象，雖然經搶救後一度恢復生命跡象，但今日凌晨仍傷重身亡。

警方調查，肇事的是29歲雷姓女駕駛，經查其酒測值為0，昨日下午，她與家人要到新北市萬里，行經該路口時疑似未注意車前狀況，才會撞上獨自出門的李姓老翁，偵訊時雷女聲稱，自己是按號誌行駛，但其未注意車前狀況才肇事，警訊後仍依過失致死罪嫌將她移送法辦。