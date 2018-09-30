台中女童疑遭虐死 檢方下午擬2度偵訊媽媽及同居人

王女在IG上與女兒的合照。（取自王女 IG）

2018-09-30 12:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對台中市1歲多女童，疑似受虐而死亡案，台中地檢署檢察官今天上午解剖遺體後，立即於台中殯儀館召開臨時偵查庭，偵訊女童的母親與同居人，兩人雖否認施暴，但檢方認為疑點甚多，指示警察立即調查一件關鍵證據，將等證據齊全之後，預計今天下午再偵訊2人，如果2人涉案證據明確，不排除會有聲請羈押等強制處分。

依據網友在臉書《爆料公社》的爆料內容，上述1歲多的潘姓女童，被母親送到台中清泉醫院時，全身都是傷，搶救約3小時無效，傷勢包括肝臟損傷，頭、頸部鈍傷，右膝跟手部擦傷，外生殖器挫傷，網友指控母親與同居人施暴，但兩人否認，今天上午現身殯儀館驗屍時，不但拒絕訪問與說明，還揚言要控告拍照的記者。

台中地檢署指出，解剖的化驗報告，還需要時間，不過，檢察官今天於相驗之後，立即召開偵查庭，兩人否認施暴，檢方認為有一項重要證據需要調閱釐清，暫時停止偵訊，指揮警察去蒐證，等這項證據齊全之後，預計今天下午再行偵訊，如果2人涉案證據明確，不排除有強制處分。

女童的母親與同居人，今天上午於台中殯儀館，對女童死因皆不回應，拒絕一切訪問，但女童的母親原先說詞是女童跳舞時摔倒受傷。

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