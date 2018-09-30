彰化老婦被綁陽台 媳婦、孫女喊冤淚訴：婆婆會自殘

彰化縣傳出有老婦光背在陽台。（取自爆廢公社）

2018-09-30 12:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化昨天傳出有失智重障老婦被綁陽台事件，引發各界關注，今天67歲媳婦出面拿出診斷書駁斥喊冤，聲淚俱下對天發誓「絕對不敢虐待婆婆，對她好都來不及了」，照顧婆婆兩年多，真的很累，照顧照到快倒了，如果還說她不孝，這樣誰還敢照顧失智老人！

彰化榮民服務處與社會處今天派員到失智重障老婦家，由於老婦是榮眷，將把老婦接到埔里榮民醫院，媳婦把住家整理的乾淨，今天一再叮嚀要如何照顧婆婆，強調婆婆會有自殘情況，要把婆婆送到醫院，內心也非常捨不得。

媳婦強調，網路所貼的照片，是因為之前婆婆尿失禁，把房間弄髒，才會把婆婆抱到陽台清洗；至於用繩子固定婆婆，那是因為婆婆右腿去年跌斷，手術好了，左腳臗骨又跌斷，但醫生建議不用手術，但固定，就會好得比較快，她本來只是從肩部綁在腰部，只是為了要固定，但婆婆會動來動去，繩子就變成在脖子上；加上婆婆喜歡在陽台看外面，不喜歡待家裡，才會把婆婆放在陽台。

媳婦指出，婆婆失智就像是1歲小孩，看到東西就要吃，她兩年前把婆婆帶回來顧，常常有自殘情況，會給她綁，是要保護她，也徵求過丈夫同意，她日日夜夜照顧兩年多，每晚要叫起來尿尿兩次，不然尿尿來不及，就會很容易跌倒，照顧這樣辛苦，還要告我強制罪，這樣天下沒有人敢照顧失智的老人。

孫女也為媽媽抱不平，認為媽媽這樣用心照顧阿嬤，卻被誤會，真的很委屈。

媳婦表示，她年齡比丈夫大許多，因為以前做生意失敗，欠了很多錢，丈夫一路支持她，兩人結婚後，她為了報恩，以超高齡做試管嬰兒生下雙胞胎女兒，這兩年來照顧婆婆24小時，又照顧2個女兒，如今被說成這樣，這樣誰還敢照顧失智老人！

媳婦昨天以強制罪嫌函送偵辦，媳婦今天補上醫院診斷書，警方表示，將會把資料轉交給檢方。