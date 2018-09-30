荒唐大學生「拜火」鬼叫！居民怒批：學校裝死、警察沒轍

大學生類似「拜火」的儀式，動機與目的令人匪夷所思。（居民提供、記者張瑞楨翻攝）

2018-09-30 11:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位住在逢甲大學旁的居民向本報投訴說，台中市私立逢甲大學的社團學生，在社區旁的民營停車場內舉辦迎新活動，喧嘩鬧了一整夜，更嚴重的是，竟潑灑易燃液體燒起營火，圍著火堆鬼叫，這已非第一次，類似的迎新活動已鬧了2、3年，每年從9月鬧到11月，居民打電話給逢甲大學的教官室，答覆是「找警察」，請警察與環保局處置，也都只能勸導，警察跟環保人員離開後，又持續喧嘩到深夜，他希望校方能管管這種惡劣行為，還給社區安寧與安全。

這處停車場位於西屯區中市福星北三街與烈美街路口旁，居民提供的影片與照片顯示，舉辦該活動的單位，名為「逢甲大學高雄地區聯合校友會（KUAA）」，人數約上百人，他們在停車場內升起火堆，圍著火堆高喊「嘿喔、嘿嘿」，影片可見女學生情緒也頗高亢，對著火堆高舉拳頭扭動身軀，類似「拜火」的儀式，其動機與目的，令人匪夷所思。

居民強調，類似這種擾民的行徑，已經上演多次，本月18日就有行銷學系的學生，也在同一地點舉辦「點火迎新」，令居民相當困擾，本月27日夜間，又見「逢甲大學高雄地區聯合校友會（KUAA）」在停車場內辦活動，到了晚間7、8時，見學生潑灑不明液體，隨後引燃火勢，居民在夜間9時許拍下這群學生類似「拜火」的荒唐行為，打電話給逢甲大學教官室，接電話的人，要求居民向警察求助，打電話請警察與環保局處理，警察與環保人員雖到場勸導，但離去之後，這群學生又故態復萌，持續喧囂到深夜10時許。

居民也強調，停車場旁停滿汽機車，又沒有安全措施，在此用易燃液體引火，罔顧居民與社區安全，且用擴音器持續喧囂到深夜，已經造成居民嚴重困擾，向逢甲大學反映多次，得到的答覆都是「只能輔導、勸導」，前幾天又有該校學生辦活動，居民一大早就見到社區旁都是瓶瓶罐罐的垃圾，已忍無可忍，希望學校能盡一點責任，改善學生嚴重擾民與危害安全的惡行。