叫小弟當車手、四處滋事 竹聯幫「千人斬蛋哥」落網

陳浩柏遭送辦。（記者王冠仁翻攝）

2018-09-30 11:54

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲綽號「蛋哥」的竹聯幫貔貅堂大哥陳浩柏，平時在台北市文山區吸收青少年加入幫派，壯大聲勢後不僅四處鬧事，還指派集團成員擔任詐欺車手領款。警方蒐證期間發現陳曾與人在KTV口角衝突，還一路追去醫院尋仇，某次得知小弟女友另結新歡後，也揚言要讓對方好看；警方日前兵分多路逮人，一舉逮捕陳與4名小弟。

警方指出，竹聯幫貔貅堂成立於2006年11月，當時堂設立在緊鄰台北市警察局的中山堂附近，成立2個月後就被警方破獲瓦解，一度被稱為史上壽命最短的堂口；未料，貔貅堂死灰復燃，還將據點輾轉移往文山一帶，繼續為非作歹。

去年7月，貔貅堂大哥陳浩柏與朋友在文山區一家KTV唱歌喝酒，他在走廊與洪姓男子擦肩而過時互瞪，洪事後帶人闖進陳包廂嗆聲，但反遭陳的10多名人馬圍毆。洪與氣喘發作的女友事後被送往鄰近醫院，想不到陳竟還率眾前往尋仇，幸虧遭警方及時驅離。

此外，陳浩柏平時在文山區一帶吸收青少年、中輟生加入幫派，並要小弟擔任詐欺集團車手，四處領款。某次他底下一名小弟疑似在外工作沒拿到薪水，陳一度向店家嗆「不處理就要把人帶走」；另名小弟的女友疑因另結新歡，他也嗆聲要向對方「輸贏」。

警方日前先到陳的文山區住處逮人，再循線逮到他4名小弟，共查獲K他命48.78公克、電子磅秤、毒品分裝袋、開山刀、本票、存摺及3萬元等證物，並將他們依組織犯罪、詐欺、毒品等罪嫌送辦。

陳浩柏去年7月穿著「千人斬」字樣的上衣去醫院尋仇。（記者王冠仁翻攝）

陳浩柏（取自陳臉書）

陳浩柏去年7月率眾去醫院尋仇。（記者王冠仁翻攝）

陳浩柏去年7月率眾與人在文山區KTV發生衝突。（記者王冠仁翻攝）

陳浩柏在臉書發文，聲稱可以幫助缺錢的朋友。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣開山刀。（記者王冠仁攝）