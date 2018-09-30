為討債逼人吃狗屎、傷人生殖器 「 7條通」惡男羈押獲准

警訊後將柳男及小弟移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-30 11:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子柳宇傑曾為討千元債務逼人吃狗屎，加上行為凶狠，犯下多起案件，被警方鎖定，他為了籌措犯罪集團資金，組成假檢察官詐騙集團牟利，被逮後卻認為是被楊姓小弟出賣，竟派手下毆打楊男，今年6月又到其住處潑漆。檢警調查，柳男及小弟也涉及多起傷害糾紛，近日見時機成熟，將柳男等人逮捕到案，並向法院聲請羈押獲准。

警方調查，柳男對外自稱是天道盟太陽會成員，並找來多名小弟助陣，近幾年來在基隆地方橫行，除了教唆小弟持鋸子砍殺被害人外，甚至為了討債竟逼人吃狗屎或拿噴燈燒髮、用電擊棒攻擊生殖器，虐待被害人，要求對方不能報警。

22歲柳男前科累累，也被判刑入獄，但他卻四處潛逃，被法院通緝，被逮時身上背著7條通緝案件。去年11月，柳男為了累積犯罪集團資金，成立詐騙集團，短短20天得手4百餘萬元，但馬上就被鎖定逮捕。

柳男懷疑是被旗下楊姓小弟出賣，將他強押到郊外毆打，今年6月又跑到他的住處潑漆恐嚇，並要求楊男家人不准報案。

今年1月，柳男懷疑手下勾引與自己拜把的康姓兄弟老婆，將人約出後，夥同其他小弟猛用手機狂毆他頭部；同年2月，柳男友人發現女友與他人交往，心中不滿，找柳男助拳，將人約出後，連砍20多刀，接著電擊對方，痛毆被害人，一夥人才揚長而去；8月間，因與人在社群軟體上發生爭執，柳男不滿被對方嗆說「吃藥吃到腦袋不清楚」，竟指派手下強押被害人至山區，另持棍棒及辣椒水修理被害人。

基隆市警刑大偵三隊、少年隊及一分局偵查隊接獲報案後，立刻鎖定柳男及其小弟藏匿處，9月26日起陸續收網，將柳男及其小弟等8人帶回偵訊，並查扣電擊棒、矽膠條棍及鋁棒、安非他命15.17公克、K他命3.48公克、毒品吸食器、霰彈槍子彈5顆、疑涉詐欺不法所得4萬餘元、賓士跑車1部等贓證物。

警訊後，依組織犯罪、毒品危害防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例等罪將柳男等人移送基隆地檢署偵辦。

警方起出霰彈槍子彈及毒品等證物（記者吳昇儒翻攝）

柳男帶著手下到楊姓小弟家中潑漆，留下紙條嗆聲（記者吳昇儒翻攝）