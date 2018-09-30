台中又傳虐童案 1歲女童疑被媽媽同居人施暴虐死

網友匿po出的女童診斷書。（記者歐素美翻攝）

2018-09-30 10:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區1歲潘姓女童，昨晚10點多被送到台中市清泉醫院急診，經搶救3小時後宣告死亡，死因疑為腹腔出血，網友在「廢料公社」po文指控疑似女童媽媽的同居人施暴；大雅分駐所獲報到場處理，並將女童媽媽及同居人帶回偵訊，但兩人都否認對女童施暴，供稱是女童之前跳舞玩耍受傷所致，警方表示，已報請檢察官驗屍釐清案情。

網友今天在爆料公社po出診斷證明書指出，昨晚10點多，1歲多的潘姓女童被送到台中清泉醫院急診，搶救約3小時無效死亡，目前遺體已送到台中市立殯儀館，診斷證明書上註明女童為不明原因腹腔出血，肝臟損傷，頭、頸部有鈍傷，右膝跟手部有擦傷，外生殖器挫傷。並指控疑似女童媽媽的同居人施暴，造成女童受虐搶救無效身亡。

清泉醫院懷疑女童受虐向警方通報，豐原分局大雅分駐所獲報昨晚趕到現場，將女童媽媽王女（30歲）及同居人吳男（27歲）帶回偵訊，王女表示，她在屋後洗衣的時候，吳男與女童在客廳看電視，她聽到女童哭鬧，趕到客廳，發現女童疑似不舒服，兩人趕緊騎機車將女童送到醫院就醫。但王女與吳男都否認虐待女童或施暴。

警方表示，已報請檢察官相驗調查，以釐清女童死因。

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