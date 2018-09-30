逃亡16年通緝犯栽了 僅因沒繫安全帶被逮

王男逃槍砲通緝16年，因未繫安全帶遭逮。（記者方志賢翻攝）

2018-09-30 09:49

［記者方志賢／高雄報導］42歲王姓男子16年前因涉嫌槍炮案遭通緝，為躲避警查緝，上下班均搭同事車，每餐都在租屋處樓下超商解決，幾乎不隨意出門，未料前天搭友人車打赤膊又未繫安全帶遭逮，王男只要再撐1年多，就能逃過刑期，他感嘆「躲了這麼久，還是躲不掉！」只好乖乖入獄服刑。

高市警局三民一分局十全路派出所員警，前天上午8時值勤時，在博愛一路，見一輛小貨車駕駛、搭乘者打赤膊且皆未繫安全帶，上前攔查，搭乘王男（42歲）神色異常且嘴唇顫抖，並謊報弟弟的身分資料。

警員劉俊毅從小型警用電腦查詢身分證影像檔後，發現王男與照片差很大，曉以大義後，王男坦承遭通緝，因害怕被關，才謊報弟弟的身分證字號。

警方進一步查出，王男因持有槍械，91年4月29日屏東地檢署發布的槍炮彈刀條例通緝犯，應執行7年2月，消滅時效為109年7月17日，警方當場將他逮捕帶回偵辦。

警方表示，王男已逃亡16年，為躲過超過7年的徒刑，平時行事謹慎低調，上下班請同事開車載他往返租屋處，吃飯皆在租屋處樓下超商解決，幾乎不出門走動，卻沒想到僅因未繫安全帶遭警逮捕。

王男因為屏東地檢署通知入監執行不到，才發布通緝，全案訊後移送屏東地檢署辦理。

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