驚險！他們在13樓外洗窗 籃架一端的繩索鬆脫...

2018-09-30 09:34

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上8點32分，台北市消防局接獲報案，指稱中山北路二段48巷內一棟大樓外，有3名洗窗工人正在13樓外執行洗窗作業時，洗窗籃架的一端繩索忽然鬆脫，3名洗窗工人受困在籃架內，險象環生。

消防員獲報後派員前往搶救，消防員兵分兩路，一路人馬先跑到大樓頂樓，用繩索固定洗窗籃架，避免鬆脫；另路人馬則以雲梯車升梯救援。消防局說，3名洗窗工人除了受到些許驚嚇外，意識清楚沒有大礙，1名工人以繩索救援上屋頂平台，另2人以雲梯車被救下。