空軍醫官拿「安眠藥奶茶」給女兵喝 強拉上病床想性侵

2018-09-30 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕空軍第一聯隊一名劉姓醫官去年12月請女兵喝奶茶，卻在其中加入FM2等藥物，待藥效發作後再以緩解不適為由，攙扶女兵上病床，劉男強脫女兵褲子、摸胸，最後劉男因女兵不斷反抗未得逞，女兵事後報警處理，台南地院依加重強制性交未遂罪判刑5年10月，可上訴。

根據《蘋果日報》報導，劉男去年12月在網路上購買管制安眠藥「FM2」及安眠藥「使蒂諾斯」，並在12月23日時將摻有藥物的奶茶給女兵喝。藥效發作後女兵全身無力，劉男將女兵攙扶至病床休息並替她「按摩」，甚至按摩至大腿根部，女兵見情況不對連忙制止，不過劉男開始大膽地強脫女兵褲子，撫摸女兵下體，更直接伸手搓揉他的胸部，而女兵極力抵抗，劉男未得逞。

在劉男離開後，女兵打電話給同為現役軍人的男友哭訴，女兵男友隨即向上級通報，並立即前往陪同女友驗尿。劉男被送辦後坦承確實有在奶茶中下安眠藥，並撫摸女兵的陰部、胸部，但他辯稱不知道下的藥物中有FM2，絕無性侵犯意，還說：「我當時只是起了壞念頭，才會在奶茶內下藥，我只要撫摸她而已。」

但是檢警查出，劉男奉命返回台南基地接受調查後，曾用LINE聯絡馬公基地值班兵，指示值班兵去他寢室內取出威而鋼2顆、保險套6個、不明玻璃瓶裝白色混濁液體1瓶及2包藥丸，丟進馬桶內沖掉。但值班兵將藥物交給醫官辨識，檢驗後發現是FM2藥丸1顆半、使蒂諾斯藥丸5顆。

台南地院法官認為，劉男擔任醫官已2年半多，不可能不知道他摻入的藥物中有管制藥品FM2，針對劉辯稱是因睡眠障礙，才網購FM2及使蒂諾斯使用，但劉男應可尋求正當管道就醫，並沒有透過非法管道購買管制藥物的必要，因此不採信他的辯詞。法官認為，劉男為計畫性犯案，目的就是性侵女兵，罪證明確且犯後沒有悔意，以加重強制性交未遂罪判刑5年10月，可上訴。