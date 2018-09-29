「勞動事件法」推手邱瑞祥 調任桃園地院院長

2018-09-29 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕民眾很有感的司法改革「勞動事件法」草案已送進立法院，而這項法案的推手、司法院民事廳廳長邱瑞祥也將「功成身退」，10月1日調任桃園地院院長，雖然卸下了政策研修的重責大任，他仍希望本會期能通過草案，讓廣大的勞工朋友受到法律保障。

邱瑞祥現年55歲，司法官訓練所28期結業，政大法律研究所碩士，曾任最高法院調辦事法官兼書記官長、法官協會理事長，2015年9月結束最高法院的三專生生涯時，時任司法院院長的賴浩敏借重邱瑞祥長期從事民事審判的專長，力邀他擔任民事廳長。

「能夠替司法服務是我的榮幸」，邱瑞祥回想起當時要從專門審判的法官，轉換成掌握政策研擬的的司法行政，心裡湧起另一種成就感，但也以戒慎恐懼的態度，站到第一線與外界溝通。

邱瑞祥發現，勞工與資方打民事訴訟時，角色與武器並不平等，有必要訂定一個程序法以保障勞工權益，因此於2017年初領銜研擬「勞動事件法」，草案在今年初完成，7月16日送進立法院，他形容這部法案「猶如我的小孩」。

「勞動事件法」拉近了勞、資雙方的訴訟地位，若順利通過，勞方未來要告公司，只要在工作縣市起訴即可，不用大費周章跑到公司註冊所在地；裁判費降為一半，而在繳交裁判費時，還可暫免一半；確認僱傭關係時，擔保金大幅減少；保全證據部分，舉證責任轉換到資方身上，若資方拒絕提供，法官可處以罰鍰或逕為裁判；成立由法官、勞方、資方組成的「勞工調解委員會」，以調解先行方式，避免曠日廢時訴訟。種種措施都讓勞方權益更進一步。

此外，邱瑞祥還催生了「商業事件審理法」，目前完成了總則；金字塔型訴訟制度，也由民事廳率先送進立院。

同事眼中的邱瑞祥待人和氣、誠懇負責，但家人眼中的邱瑞祥則是「每天都好晚回家」；他感恩地說，還好有家人的支持，我才能心無旁鶩為司法盡一份心力；他也期許，能把電子卷證等觀念帶到桃園地院，合理化同仁工作量，並將定期舉辦研討會，讓同仁時刻都能接受到新知識。

桃園地院院長陳邦豪將轉任高院庭長，而高院民事庭庭長李國增則接民事廳廳長。