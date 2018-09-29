醉男與鄰居口角竟掏槍 拉扯中誤觸板機幸未傷人

2018-09-29 22:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區仁義街，今日晚間近8時許驚傳槍擊案，1名鄭姓男子疑似與鄰居爆發爭執，雙方爆發拉扯後竟掏出改造手槍，結果不慎擊發，所幸未傷及無辜，警方獲報後趕抵現場，立即將鄭男壓制逮捕，並查扣1把改造手槍。

警方初步調查，鄭男日前疑似與郭姓鄰居發生停車糾紛，雙方惡言相向後埋下導火線，讓鄭男懷恨在心；今日晚間雙方再度狹路相逢，又爆發激烈口角，拉扯中鄭男誤觸板機才不慎擊發，警方目前已將鄭男帶回偵辦，詳細事發過程仍待進一步調查釐清。

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