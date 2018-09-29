潑汽油燒女友毀容 狠男竟還這樣強辯…

2018-09-29 22:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市已婚的63歲男子曾浩喬，去年雙十節因細故及財務糾紛，與49歲羅姓女友發生口角，竟朝女友及地板潑灑汽油，引燃枯葉樹枝往她身上丟，羅女瞬間陷入火海，衝到屋外空地不斷哀號，在屋內房間打牌的友人聽見，趕忙拿水灌救並報案，羅女送醫後全身有70％受2到3度灼傷，臉部、頸部、胸部、上下肢都被燒傷，羅女送醫時不斷喊著曾男名字，事後她說，深怕半途死掉，沒人知是曾男做的；曾男逃亡5天後投案，桃園地院法官日前依殺人未遂罪，判處他有期徒刑12年，可上訴。

曾男坦承有與羅女發生爭吵，但矢口否認潑汽油想燒死她，曾男推稱，當天羅女都不接電話也沒回電；她回家後，兩人發生爭吵，那時他正在菜園燒枯葉樹枝，羅女突然跑到火堆上嗆「你把我燒死好了」，結果她站沒2秒鐘就受不了跳開，隨後又拿起汽油桶往自己頭上淋，可能是她腳底還有殘留火星，火就突然燒起來了，並不是他潑的汽油、也不是他點的火。

曾男的說法遭羅女家屬痛斥「胡說八道」，羅女經救治後接受多次清創、植皮手術，植皮總面積超過70％，容貌及身型盡毀，還得長期穿壓力衣，身體、心理都受到極大創傷，她出庭時指證，根本不是她自己跳上火堆、淋汽油，她與曾男是男女朋友，曾男財務狀況不佳，她還幫忙借了不少錢，那天曾男與她爭吵，罵了很多難聽話，還打算燒毀家具，兩人拉扯汽油桶時，曾男竟撂出「乾脆把你潑死，錢就不用還」的狠話，隨後就將汽油潑到她身上，趁她轉身想去換衣服時，將已點燃的火苗朝她身上丟。

羅女說，當下她什麼都看不到，只見一團火光，她衝出屋外大喊「救命」，友人聽聞紛紛拿水往她身上澆，曾男沒出手相救反倒逃跑；羅女心寒說，曾男那句「乾脆把你潑死，錢就不用還」說了好幾次，她原本認為只是氣話，沒想到曾男如此狠心，完全不顧兩人情分，她被送上救護車時不斷向救護人員喊著曾男名字，深怕自己中途死掉，沒人知道是曾男做的。

法官另傳喚現場證人、調閱火災鑑定報告，認為曾男說詞卸責、不足採信，並痛斥他手段兇殘、造成被害人難以挽回的傷害，犯後狡辯、毫無悔意，審結依殺人未遂罪判處他12年徒刑。