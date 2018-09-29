掃到颱風尾！強風吹倒選舉看板 10分鐘兩騎士連撞

2018-09-29 22:14

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕受到潭美颱風外圍環流影響，中部地區昨晚到今天凌晨颳起強風，南投縣草屯鎮長參選人林永鴻設在草屯郊區的看板被吹倒，橫在慢車道上，兩名騎士相隔10分鐘撞上，第一個男騎士「雷殘」，被好心路人扶到路邊等候救護車，並打開自己車子的警示燈提醒注意，不料，緊接著又有個阿嬤繞過車子直接撞上看板摔倒，所幸兩人僅受輕傷。

潭美颱風繞過台灣撲向日本，但外圍環流仍讓台灣颳起有如颱風般的大風，草屯鎮從昨天下午起就風勢強勁，今天凌晨近一點，林永鴻位在新豐里番仔田的競選看板被吹倒在慢車道上。

大約在凌晨4點42分左右，42歲洪姓男子騎機車行經，看到倒地看板來不反應而「雷殘」，機車滑行10公尺，開車行經的駕駛趕快下車攙扶他到路邊，並幫忙打119。駕駛怕又有人撞上看板，趕緊將汽車停在看板前方，開警示燈提醒注意。

過了10分鐘，76歲張姓阿嬤騎機車經過，看到汽車閃警示燈，繞過汽車後就撞到看板摔倒。幸好洪男和阿嬤都只有擦傷，救消防隊員包紮後送醫院治療。

熱心草屯民眾也趕緊拍照PO在地方臉書社團，請管理員幫忙通知林永鴻來查看，林永鴻接獲通知後，在清晨5點半趕到醫院探視兩名傷者，承諾會負起醫療費用和相關責任。