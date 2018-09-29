處分書事項記載籠統 血汗烘培坊百萬罰單遭法院撤銷

2018-09-29 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕台中市有間貴婦烘培坊「永采烘焙坊」，在2017年因爆出苛刻員工而遭台中市勞工局裁罰100萬，業者不服向台中高等行政法院提出行政訴訟抗罰；審理法官認為勞工局的處分書沒有清楚記載各個違規行為的裁罰、證據與事實認定等，是違法處分，因此撤銷原處分，要求勞工局另外做出適當的處分。

綜合媒體報導，去年台中市政府勞工局調查永采烘培坊的勞資糾紛時，派員稽查發現業者涉溢扣工資、未給付加班費、超時工作、連續出勤、未給付國定假日加倍工資等違反《勞基法》多項規定，在2017年3月針對業者開出100萬的罰單。

起初業者有向市府提出訴願，遭駁回後轉向台中台中高等行政法院提出行政訴訟，指出原處分書沒有針對各項違規事項的具體事實，如時間、工時、工資金額等皆沒有記載，且每次違規事實的罰鍰也沒有明列，只是壟統的寫「共計處新臺幣100萬元罰鍰」，因此請求撤銷處分。

法官認為，台中市府確實只在主旨欄寫「共計處新臺幣100萬元罰鍰」，並未具體載明具體的違規事實，明顯違反《行政罰法》，雖然市府答辯稱永采過去已有多次違法的前例，且店家態度一直都沒有積極改善誠意，所以才會依法重罰100萬元；但依照《行政程序法》規定，處分有瑕疵不能在訴願程序中補正，因此法官最後裁定撤銷原處分，要求台中市勞工局另行處分。

台中市勞工局長黃荷婷表示，「尊重法院判決，之後會依法院要求補足，再做出裁罰的處分書。」