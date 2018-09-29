立院協商「限制出境」修正案 法界籲謹慎為之

台灣法學會日前舉辦「刑事訴訟限制出境之立法展望」學術研討會。（記者吳政峰翻攝）

2018-09-29 22:42

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣法學會日前舉辦「刑事訴訟限制出境之立法展望」學術研討會，廣邀學界、審、檢、辯專家討論，與會者對立法院審議中的草案提出諸多質疑，呼籲立委諸公不要在限制出境定性不明的情況下倉促立法，否則恐怕出現防逃機制的大破洞。

主持人台大教授林鈺雄指出，限制出境究竟是羈押替代手段，或是獨立的強制處分？草案對這個最基本的定性尚未釐清；而攸關人權保障及防逃機制，是立法難度相當高的工程，更不應草率為之。

台北地檢署檢察官林達提到，目前實務上運作多年的「具保暫時解除限制出境」，是平衡被告人權和防逃機制的理想作法，可以真正符合個案的實際需求，但是立法院審議中的草案版本沒有這個機制，建議修法納入。

研討會報告人王士帆教授、洪兆承教授、溫祖德教授則分別從德國、日本及美國的法制來分析，對定性及內涵問題也提出看法；實務界人士則包括高雄地院庭長陳松檀、最高檢檢察官黃則儒、北檢檢察官林達、永達律師事務所主持律師林重宏與談。

由於下周二立法院即將對立委草案版本進行黨團協商，研討會上多位與會者呼籲，限制出境立法難度高，涉及法理架構和實務需求，應該多方徵詢意見，再行研議較為妥適。