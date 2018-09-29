男子擦撞說「我沒事了」就離開 美眉騎士超傻眼

此舉讓何女（圖右）超傻眼報案。（記者許國楨翻攝）

2018-09-29 19:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓妙齡女子日前騎車行經東區一處路口，與另輛由李姓男子騎乘的機車擦撞，未料對方居然僅留下一句話：「我沒事了」就離開現場，讓何女當場超傻眼，警方獲報調閱監視器鎖定李男約談到案，他供稱以為對方沒受傷才離開，警方則表示，肇事後雖無人受傷，但仍不得離開現場，針對李男逃逸行為將會依規定舉發。

台中市第三分局交通分隊隊員林庭宇，當天獲報復興路五段與練武路口發生交通事故，趕往處理時19歲的何姓女騎士說，剛剛從復興路往自由路方向行駛，此時突然另輛機車從練武路口騎出來，雙方因發生擦撞導致她的機車右側車身車殼破損，所幸無受傷。

未料當下對方居然僅留下一句話：「我沒事了」就離開，讓她當場超傻眼一時會意不過來，僅能無助地看著對方離去；警方調閱附近路口監視器，根據肇事的機車車牌以車追人，前天通知54歲的李姓騎士到案說明，他辯稱雙方擦撞後發現何女一直望著他，以為對方也沒事，才會跟對方說：「我沒事了」就將機車騎走。

分隊長蔡興邦表示，李男因故於路口與人發生交通事故，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，李男仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。