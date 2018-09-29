真感情淪一夜情 女網友氣炸嗆「處理你」遭判刑

2018-09-29 19:09

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小夢（化名）去年與周姓網友發生性關係，未料周男事後避不見面，讓小夢驚覺，自己的真感情竟只是對方的一夜情，氣炸撂話，要他20分鐘到她家處理，否則就會「處理你」，周男嚇到提出恐嚇告訴；台北地院考量小夢感情失控才觸法，判拘45日、緩刑2年，但要求她上6小時的法治教育，以導正觀念。

小夢去年透過網路結識周男，雙方相談甚歡，周男遂於8月22日凌晨到小夢家過夜，雙方自然而然發生性關係，未料周男射後不理，逐漸疏離，引發小夢不滿，連續發出恐嚇訊息。

小夢截了周男的臉書大頭照，傳給他說「再躲，我讓你上爆料公社」，並嗆「我現在給你三個選擇，1、20分鐘內到我家；2、從此不再聯絡；3、我知道你住哪，我現在衝去你家找你」。

周男擔心觸怒小夢，選了選項一，但自稱自己吃了助眠藥，不可能在20分鐘就到她家，惟小夢聽不進去，硬要他20分鐘內就抵達，並爆氣嗆聲「再囉嗦，我馬上叫人處理你」、「我會讓你非常難堪」、「什麼兄弟、大哥，通通給我出來」、「我馬上上爆料公社，讓網友公審，你和我的通話紀錄都有錄音」。

火爆言詞驚呆周男，嚇得連夜衝到警察局報案，小夢得知傳了幾個字竟挨告，也非常傻眼。

法官認為，小夢與周男對感情的認知不一，卻未尋求理性方式溝通，終爆發違法之舉，考量她無前科、犯罪動機與情節非重大、當庭向周男道歉並獲得諒解，決定給予緩刑，但為了讓她尊重法律規範秩序，命她接受6小時的法治教育，避免再犯。