靈鷲山秋祭法會捐1500只住警器 平溪等3地弱勢優先受惠

靈鷲山慈善基金會今天捐贈新北市消防局1500只住宅警報器，由開山和尚心定法師（左6）捐贈，新北市消防局副局長陳崇岳代表受贈（右5），義消等人到場見證。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-29 22:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕財團法人新北市靈鷲山慈善基金會熱心公益、回饋鄉里，今天在聖山寺「圓滿施食暨秋季祭典法會」中，捐贈1500個、市價45萬的獨立式住宅警報器給新北市消防局，將優先安裝在平溪、雙溪與貢寮等地獨居老人與弱勢家庭住戶，希望在火災初期及早預警、應變，降低人命傷亡及財物損失。

靈鷲山本於宗教慈悲為懷精神，長年以慈悲關懷弱勢民眾，這次在新北市消防局第六大隊長鄭向晃與義消們促成下，靈鷲山斥資約45萬，捐贈1500只住警器，今天由靈鷲山開山和尚心道法師將這批住警器捐給新北市消防局，由副局長陳崇岳代表受贈。

陳崇岳說，火災具有不定及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜、清晨等熟睡時刻，更易釀成重大傷亡，越早發現火災，就能越早逃生或初期滅火，減少生命財產損害，而社區大樓本身設置火警警報設備，反倒是台灣最多數人居住的5樓以下公寓建築物，成為火災高危險群，若能安裝住警器，偵測到火災時發出高分貝警報聲，就能有效提醒住戶應變。

消防局說，原建議家中每個居室1顆為裝設目標，民眾除可自行購買，更歡迎社會各界踴躍捐贈；另外，新北市5樓以下公寓住宅，可到轄區消防分隊免費申請，每年以一戶一只方式推廣安裝，並以弱勢民眾為優先。