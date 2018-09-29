養11犬看門躲查緝 警出奇招順利破毒趴

北投警方進入時，小心翼翼避開廊下的台灣犬。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-29 18:05

［記者陳恩惠／台北報導］有毒品、竊盜等前科的61歲李姓男子，2個月前悄悄遷回紗帽山區的祖屋居住，還飼養11隻台灣犬看門，近來因出入分子複雜，不斷有狗吠聲，引起周邊鄰居注意，台北市警北投分局公園派出所據報，連日清查李家門外停放車輛的車主不單純，前天下午由山區渠道進入，呼喊李的綽號「阿城」，狗兒來不及反應，開門驚見桌上滿是各式毒品，當場將李姓屋主及來訪的江男、張女毒友全帶回，訊後依毒品罪送辦。

李姓男子供稱，他原住在士林區，靠打零工維生，剛搬回山上的祖厝省點花費，想吸毒就得靠朋友，所以趁著友人來訪時，曾使用他們帶來的安非他命毒品，自己則是沒餘錢購毒，警訊後採集尿液將他函送。

至於來訪的41歲江姓男子與47歲張姓女子，警方清查2人同樣是列管人口，原先對於李宅桌上的毒品皆否認持有，但警方告知要搜身時，江男趕緊從腰際取出毒品，張女則交出錢包內夾藏的毒品，毒品的來源將持續追查。

北投分局說，上個月由竹子湖調任公園所所長的林建志，近來接到轄內居民反應「紗帽路某號飼養多條狗且時常有不明人士出入」，由於山區民風純樸，對於外面來訪的人車相當關注，剛上任的林建志於是多次前往查訪，只見屋主飼養多條狗守在大門邊，阻礙訪查，於是附近居民告知，近來住在這裡的是剛搬回來的李姓男子，清查發現，竟是警方列管的毒品人口。

警方說，李嫌平日飼養11條狗在大門前的門庭中，只要有陌生人接近屋子，狗兒就狂吠，作為警示屋內人士之用，警方深入了解後，利用年度執行山地清查勤務時由公園及長安派出所同仁共同執行「全國同步掃黑專案行動」專案工作，27日下午3時餘，前往該處所實施查訪。

警方說，所長為避開11犬的攻擊，特地循後山渠道進入李宅的後門，離狗兒所在地有40公尺之遠，抵達後對屋內連聲呼喊李姓屋主綽號「阿城、阿城」降低狗兒的警戒。

李嫌聞聲出門回應時，所長不經意發現屋內客廳桌上有大批毒品，隨即入內，當場查獲江姓友人持有5.7公克海洛因10小包、8.7公克安非他命10包；張女則持有0.22公克安非他命2包，江、張2嫌及相關證物帶返警所偵辦。

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