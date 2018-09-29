網友扮「柯南」全程錄影跟監 無良男偷街友乞討錢被逮

2018-09-29 18:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕32歲陳姓男子，日前在台北市西門町商圈內，發現一名街友醉倒路邊，他居然趁機偷對方放在碗中的乞討金，幸好有民眾看不過去，全程錄影並尾隨跟監，並把過程貼在網路「爆料公社」，萬華分局今日循線逮獲陳嫌，依法送辦。

警方表示，有熱心民眾是27日晚上10時左右，行經西門町徒步商圈時，發現有名年輕男子鬼鬼祟祟的靠近一位倒臥路邊熟睡的街友，他覺得可疑便拿起手機假裝把玩，暗中進行錄影蒐證，結果可疑男子渾然不知已被盯上，便下手竊取街友乞討碗內的零錢60元後，迅速離開。

這名熱心網友秉持著除惡務盡的精神，也是一路尾隨，甚至在竊賊走進一家麵店吃宵夜時，乾脆也大大方方的與對方坐在同桌吃麵，也一直拍攝，事後再將錄像畫面放在網路爆料公社。

萬華分局武昌街派出所主管歐陽俊，是昨日發現「爆料公社」刊登一名男子涉嫌竊取遊民乞討財物的畫面，雖失竊金額不多，立即擷取畫面，要求員警進行辨識，分析過濾嫌犯使用交通工具，並利用巡邏時查緝。

今日中午，武昌所巡佐張訓榮巡邏行經西寧南路時，眼尖發現一男子體型肥胖和留著妹妹頭的特徵和嫌犯相同，立刻貼近伺機盤查，果然逮到。調查查出陳嫌有多項竊盜前科等刑案資料。

警訊中，陳嫌看到被網友錄下的全程鐵證，啞口無言，只得承認犯行，全案訊後依竊盜罪移送法辦。

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