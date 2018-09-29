北市消防災宣導 慶祝OHCA康復出院達900人

2018-09-29 20:44

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天下午在國父紀念館中山公園廣場舉辦「107年國家防災日防災教育宣導活動暨音樂會」大型活動，吸引許多民眾大手牽小手，熱情參與，期間消防局也為了到院前心肺停止患者OHCA累計至上個月，因成功搶救而康復出院已達900人，特別邀請6位生命之鏈的見證者及其救護人員蒞臨，共同歡慶重生，同時發表《全民守護者》App發表，讓搶救生命更及時。

消防局表示，這次活動除了中保關懷社會福利基金會與熊讚Bravo攜手推廣民眾學習CPR+AED，活動現場還有軍用雲豹車、悍馬車、消防雲梯車、鳳凰先鋒號與慈濟行動廚房等，同時出動展現防災能量，實際感受救災車輛的威力。

消防局指出，北市從100年起，領先全國推動簡版CPR（叫-叫-壓-電），102年起公共場所設置AED，市民的急救意識抬頭，再透過119線上指導民眾實施旁觀者CPR及北市雙軌救護（消防隊+高級救護隊）派遣，使得北市近年來，每年到院前心肺停止患者（簡稱OHCA）康復人數均穩定達百人以上，是103年以前每年康復出院人數的2倍。

北市率全國之先自88年6月起成立「金鳳凰專責救護隊」，專責病患到院前心肺功能停止緊急搶救，累計至上個月因成功搶救而康復出院已達900人。

消防局表示，為發揮自助互助的公眾力量，消防局與衛生福利部以及中保關懷社會福利基金會，共同開發《全民守護者》App，當有民眾疑似心肺停止需要救援時，119第一時間除了派遣救護車前往外，亦將同步透過《全民守護者》App召喚病患周遭的「守護者」前往，在救護車到達前，現場已展開CPR及AED急救，藉由儘早介入急救，減少病患腦部缺氧性傷害，使康復的機會大幅提升。