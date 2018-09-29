新北市選前大掃黑 檢肅四海、天道34名幫派分子

2018-09-29 17:24

〔記者陳薏云／新北報導〕為淨化選前治安，防制幫派介入選舉，新北市政府警察局自25日開始，配合內政部警政署規劃執行107年第2次「全國同步掃黑行動」專案，檢肅四海幫、天道盟幫派分子共34人，並查獲涉及各類刑案380人、各級毒品3323公克、改造手槍1枝。

新北市警局於此波掃黑行動間，鎖定轄區四海幫、天道盟等幫派組合成員，深入蒐集不法事證，報請新北地檢署、基隆地檢署指揮偵辦，持拘票、搜索票於中和、永和、蘆洲、泰山、桃園市等地同步執行搜索拘提，檢肅治平專案首惡及成員4個犯罪組織，計34人到案。

海山分局檢肅7人到案，鄭姓男子涉嫌指揮旗下成員從事恐嚇取財、恃強勒索、販賣毒品、暴力介入都更等不法； 永和分局檢肅四海幫海巨堂張姓首惡及其成員共14人到案，張嫌因旗下小弟與被害人有金錢糾紛，竟涉嫌聚集旗下人馬前往助勢，持利器具攻擊被害人成傷。

樹林分局檢肅天道盟太陽會臺北分會陳姓首惡及其成員共6人到案、三峽分局檢肅天道盟太陽會龍潭分會曹姓大哥及其成員共7人到案。

新北市刑警大隊大隊長黃建榮表示，除了這次配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，警方為維護年底九合一選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦。