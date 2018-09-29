男買大量毒品辯要開趴 警懷疑是販毒集團成員

陳男因心虛緊盯車內露餡。（記者許國楨翻攝）

2018-09-29 17:34

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓年輕人開車攜毒外出遇保大員警攔查，結果被警方一口氣在車內查獲K他命、毒梅錠等各式毒品高達400多公克，他辯稱因最近工作壓力大準備找朋友開趴紓壓，才會一次購買大量毒品，只是連開趴地點及找了那些人都交代不清，警方懷疑他是販毒集團的轉運手，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查。

台中市警局保安大隊第二中隊小隊長王永厚等4名員警，前晚9點多巡經北屯區文心路四段時，發現一輛自小客未開啟大燈還在車陣中穿梭，險象環生，立即追上前攔查並要求19歲的陳姓駕駛下車出示證件受檢，此時神情緊張的陳男因心虛開始語無倫次，支吾其詞，眼睛還緊盯車內。

警方直覺有異，檢視其隨身物品未發現違禁品，卻光目視就在車內中央扶手處查獲K他命11包（重31.94公克）、摻有安非他命的梅錠16顆（重17.84公克）、小惡魔水果包14包（重117.5公克）、橘子口味水果包19包（重245.01公克），共計高達400多公克的毒品。

陳男坦承持有毒品，辯稱最近因負責網路直播幕後工作壓力大，準備找一些朋友開趴紓壓，才會一次購買大量毒品，但警方發現他沒有毒品相關刑案紀錄，且對於開趴地點甚至找那些人都交代不清，不排除他因前科相當「乾淨」不易引起警方懷疑，才被販毒集團吸收當轉運手，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查。

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