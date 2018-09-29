長照悲歌！老婦失智常失禁 媳婦綁在陽台照顧

2018-09-29 17:16

首次上稿：16:50

更新時間：17:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮一棟大樓，有大樓住戶發現樓下其中一戶有1名老婦被以繩子勒頸方式綁在陽台上，影片經民眾拍攝PO網，引發爆滿網民罵翻天，質問：「這樣綁自己媽媽還有天理嗎？」彰化縣政府社會處與鹿港警方今天下午接獲訊息趕往處裡，初步發現是老婦失智，常失禁、漏尿，加上重聽，媳婦將她綁在陽台上方便照顧，已排除有虐待行為。

今天有民眾在臉書「彰化踢爆網」PO出一段影片，指出彰化縣鹿港鎮一棟大樓，經常看到樓下1名老婦人被以繩索綁在陽台，上前關心還被家屬罵，這樣綁自己媽媽「還有天理嗎？」許多民眾看到影片大罵「沒天良」、「沒良心」、「以後媳婦老了希望也可以被綁在陽台」、「不孝豬狗牛」，民眾在網路一面倒罵翻天。

彰化縣政府社會處與鹿港警方今天下午接獲反映後趕往處裡，家屬看到媒體在場，情緒失控喊叫：「為什麼還要動用到記者，我已經快要發瘋了，你們還來吵，我已經很累了，快要發瘋了、受不了了！」警方表示並未接到報案，社會處也表示並未接獲通報，彰化縣政府社會處保護服務科長黃荻說，已指派社工人員會同警方處理中，如果觸法將依法究辦。不過相關人員初步發現是老婦人失智，常失禁、漏尿，加上重聽，媳婦將她綁在陽台上方便照顧，並非虐待。

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