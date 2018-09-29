台中兩男陳屍租屋處 疑「走水路」暴斃

2018-09-29 15:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中西區向上路上一棟大樓出租套房昨飄散出惡臭，警消破門驚見2名死亡多日的中年男子，現場沒有木炭及藥物等自殺工具且無明顯外傷，初步排除他殺，但警方現場找到2支使用過的注射針筒，且兩人都有相關毒品前科，不排除是因俗稱「走水路」暴斃，檢方今天指示將針筒內容物送驗，確認是毒品或不明藥物釐清死因。

警方表示，昨天下午有房客抱怨聞到該套房傳出惡臭，經通知管理室報案警消破門，發現62歲的李姓男子與56歲的林姓男子已全身浮腫發黑、有屍斑，明顯死亡多時，但詭異的是，李男與林男分以趴姿及坐姿陳屍床邊，現場沒有打鬥跡象且無木炭、金爐等自殺物品，另套房使用電熱水器，初步排除外力介入、一氧化碳中毒等可能。

房東表示，本月20日委託仲介把套房租給林男，之後就再沒有見過面，2名死者的家屬接獲警方通知到場確認死者身分，但彼此都不認識對方，也表示已經很久沒聯繫，不清楚兩名男子的社交、工作狀況。

但警方現場找到2支注射過的針筒，懷疑兩人是以俗稱「走水路」方式注射過量毒品導致暴斃，卻因身體浮腫無法目視是否有注射針孔的痕跡，只是兩人雖有相關毒品前科，卻都是十多年前留下，這2年也沒有因毒品案進出監所或勒戒的紀錄，兩人同時暴斃，連資深員警都坦言，確實很罕見。

警方今天報請檢方相驗，因無法確定兩人注射的是毒品或其他不明藥物，檢方指示將針筒內容物送驗，進一步釐清死因。

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