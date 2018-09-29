上山打獵失聯5天被尋獲 男子不願說明經過

許姓男子失聯多日，宜蘭縣消防局組搜救隊上山搜尋。（記者游明金翻攝）

2018-09-29 16:03

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉英士村民25歲許姓男子21日入山打獵，原訂24日中秋節當天要從松羅湖下山；失聯5天後，今天由英士部落原住民搜救團隊尋獲，許員意識清楚，身體虛弱但仍可行走，搜救團護送下山後，許男拒絕送醫，對事件經過不願說明，由友人開車接回家休養。

宜蘭縣政府消防局27日下午1時51分許，接獲許男的姊姊報案，許男21日從英士山區入山，原本預定24日中秋節當天從松羅湖下山，但過了3天一直未見蹤影，家人談及此事，因許男是當地原住民，平時也會走山徑打獵，過去也有類似情況，但沒多久就回家，一開始不以為意。

許男的姊姊向消防局說，這次失聯太多天，家人擔心遭遇不測，才會向消防局求援，許男只和家人說21至24日入山，未說明行走路線，未攜帶電話，也無通訊設備，無法聯絡上。

宜蘭縣政府消防局、林務局與英士部落原住民搜救團共14人，組成2支搜救隊在27日就上山搜尋；今天上午7點半，前進指揮所接獲原民搜救團回報「人找到了」，許男雖身體虛弱，但意識清楚僅受輕微擦傷，拒絕送醫。

消防局表示，許男對事件經過包括入山原因、失聯位置、為何失聯等，都不願說明。