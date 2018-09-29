技師行兇前錄音曝光 成大醫院否認霸凌遭打臉

兇嫌林光宇今天上午被裁定羈押。（記者王捷攝）

2018-09-29 16:45

〔記者王捷／台南報導〕白色巨塔兇案，成功大學附設醫院技師林光宇行兇後PO出「終結霸凌」貼文，但是成大醫院否認，公關專員王玉柳一律複製貼上回應職場暴力零容忍，不過，今天「台灣護師醫療產業工會」創會理事長陳玉鳳出面打臉成大醫院，拿出一段林光宇與心臟外科主任的對話，並附上譯文，認為醫院應該公告，不應該放任主管濫用權利。

在5分鐘的錄音裡面，有兩名男子的對話，體外循環技術師林光宇要請假時，疑似用計找到一名叫「PENNY」的女子蓋了請假單，引來「主任」不高興，把林光宇叫來「告知」請假規則，應該找誰來代班，還先詢問林光宇有沒有帶錄音筆，並表示很生氣。

不過，有開刀房的護理師說，雖然外人看起來沒什麼，但是被主任叫去問休假，這是天大的壓力，感覺就是小職員突然被叫進總經理辦公室，問為何休假，這種上級壓力是外界無法想像，很多人看不過去，但是醫院下封口令，高層擔心被燒到，還有主管嗆，小心別讓醫院知道有人跟記者接觸。

另外，由這則錄音加上林光宇的「終結霸凌」貼圖，可以看出，這個「主任」一方面刁難林光宇請假，又一方面私下指示，不准有體外循環師替林光宇代班，若體外循環師沒有人代班，即使休假也要24小時代班；但成大醫院一律回答，排班沒問題、職場零暴力。

譯文如下：

主任：XX 請教一個問題

林：什麼問題

主任：XX我的人

林：嘿 怎樣嗎

主任：你打電話給我說 說 沒有人要給你蓋

林：沒有啊 可是你不是幫我蓋完了嗎？主任：我問你

林：嘿

主任：你那時候打電話給我說你說什麼

林：喔沒有啊 那時候是 是 PENNY說請假要先問過你 要先打電話問你跟你講一聲 說我要請假這樣子

主任：對啊 我怎麼跟你說

林：你說找職代的蓋 蓋完請"趙榮"送嘛?

主任：對 可是我 你是跟我講說沒人要幫你蓋

林：沒有啊 沒有啊

主任：我跟你說的是PENNY說

林：你先 ............. 好好好 你現在什麼事你先講

主任：你那時候跟我講說你要請假嘛

林：對對對對對對啊PENNY跟我說請假要先跟你講

主任：不是請假要先跟我講

林：喔喔 好好好 好好好 所以呢

主任：你有沒有帶錄音筆啊

林：沒有啊

主任：沒有齁你打電話給我我記得很清楚你要休

林：對對對 我要請假

主任：對對對 我說 我跟你講說你可以休假嗎

林：對啊

主任：對不對

林：對啊 對啊 你說請職代蓋完請趙榮送啊

主任：你職代蓋完 對 可是你跟我講說沒有人要跟你蓋職代

林：沒有啊

他說 我跟你說 PENNY說要先跟你講過啊

主任：不是PENNY要......PENNY從來沒跟我講過這個

林：沒有 沒有我是說 PENNY就跟我說

主任：沒有這回事

林：喔喔 好好好好所以現在呢 請教什麼問題

主任：我非常生氣

林：生氣? 我就跟你講說你要請假

主任：對 那個職代的要幫你蓋

林：對啊 對啊

主任：對不對

林：對啊

主任：阿職代不應該是PENNY啊 你就請體循的人他們都會....你以前都找嘉玲蓋

林：我沒有找過嘉玲 我只有找過她一次而已啊

主任：不只吧 好不好 反正你

林：所以現在請教什麼問題

主任：所以 很簡單啦 你在......

林：嗯

主任：今天以前

林：嗯

主任：我......剛剛成立不久

林：喔

主任：你過來

林：好

主任：你不要一天到晚說謊

林：我沒有怎樣

主任：沒有怎麼樣 蛤?...在準備10/7延班

林：好

主任：好不好

林：好

相關影音