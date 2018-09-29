美髮店作掩飾、掛白布條逼債 新北跨區瓦解2犯罪集團

2018-09-29 16:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕選前全國大掃黑，新北市海山、三峽警分局分別瓦解基隆鄭振國、桃園曹展華等人為首的暴力討債、犯罪集團；警方查出，鄭振國在基隆暖暖以大哥自居，暴力討債及販毒，還會到被害人住處騷擾、貼上白布條逼迫還債；桃園市曹展華自封天道盟太陽會大哥，以美髮店作掩護，曾為討債拘禁，甚至在三峽地區犯下槍擊案，恐嚇被害人，警方一舉破獲，希望淨化治安。

海山分局、刑事警察局第二大隊第一隊、基隆市刑大等單位，查獲52歲首惡鄭振國為首的暴力討債犯罪集團，逮捕42歲鄭姓成員等4嫌；警方調查，鄭振國以暖暖地區大哥自居，以基隆地區為據點，進行暴力討債及販賣毒品等不法勾當牟利，還不斷吸收小弟壯大組織，更積極介入基隆的都市更新。

警方蒐證發現，鄭振國由幹部呂文財指揮小弟恐嚇取財、恃強勒索及販賣毒品，被害人無力負擔或不願配合，就到住處、店家恐嚇、暴力脅迫、毀損物品，率眾拉布條叫囂，催討債務、償還利息，危害社會治安，海山警方等單位配合掃黑，瓦解暴力討債犯罪集團，以恐嚇、恐嚇取財、毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地檢偵辦。

三峽警分局偵查隊經半年蒐證，發現綽號東東的45歲曹展華以天道盟太陽會大哥自居，混跡桃園平鎮一帶，吆喝羅軍翔等等小弟犯下多起暴力討債，當被害人不從，甚至將人強行押走拘禁，為逼迫被害人還錢，更到三 峽開槍示威，行徑囂張。

三峽警方報請新北地檢檢察官楊凱真指揮偵辦，拘提曹嫌、小弟羅嫌共7人到案，查獲空氣槍、刀械、棍棒等證物，全案依涉及組織犯罪、槍砲及恐嚇取財等罪嫌法案，曹、羅2嫌更被裁定羈押。

  • 新北市三峽警分局瓦解桃園市桃園地區天道盟太陽會大哥曹展華為首的暴力討債集團，為討債還到三峽開槍示威，曾嫌與羅姓小弟都被羈押；圖為查獲的空氣槍。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽警分局瓦解桃園市桃園地區天道盟太陽會大哥曹展華為首的暴力討債集團，為討債還到三峽開槍示威，曾嫌與羅姓小弟都被羈押；圖為查獲的空氣槍。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市三峽警分局瓦解桃園市桃園地區天道盟太陽會大哥曹展華為首的暴力討債集團，為討債還到三峽開槍示威，曾嫌與羅姓小弟都被羈押；圖為查獲的刀械、棍棒’毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽警分局瓦解桃園市桃園地區天道盟太陽會大哥曹展華為首的暴力討債集團，為討債還到三峽開槍示威，曾嫌與羅姓小弟都被羈押；圖為查獲的刀械、棍棒’毒品。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市警方瓦解基隆暖暖一帶，鄭振國為首的暴力討債集團，小弟們到被害人座車、住處掛上白布條逼債（見圖），行徑囂張。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警方瓦解基隆暖暖一帶，鄭振國為首的暴力討債集團，小弟們到被害人座車、住處掛上白布條逼債（見圖），行徑囂張。（記者吳仁捷翻攝）

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