美髮店作掩飾、掛白布條逼債 新北跨區瓦解2犯罪集團

2018-09-29 16:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕選前全國大掃黑，新北市海山、三峽警分局分別瓦解基隆鄭振國、桃園曹展華等人為首的暴力討債、犯罪集團；警方查出，鄭振國在基隆暖暖以大哥自居，暴力討債及販毒，還會到被害人住處騷擾、貼上白布條逼迫還債；桃園市曹展華自封天道盟太陽會大哥，以美髮店作掩護，曾為討債拘禁，甚至在三峽地區犯下槍擊案，恐嚇被害人，警方一舉破獲，希望淨化治安。

海山分局、刑事警察局第二大隊第一隊、基隆市刑大等單位，查獲52歲首惡鄭振國為首的暴力討債犯罪集團，逮捕42歲鄭姓成員等4嫌；警方調查，鄭振國以暖暖地區大哥自居，以基隆地區為據點，進行暴力討債及販賣毒品等不法勾當牟利，還不斷吸收小弟壯大組織，更積極介入基隆的都市更新。

警方蒐證發現，鄭振國由幹部呂文財指揮小弟恐嚇取財、恃強勒索及販賣毒品，被害人無力負擔或不願配合，就到住處、店家恐嚇、暴力脅迫、毀損物品，率眾拉布條叫囂，催討債務、償還利息，危害社會治安，海山警方等單位配合掃黑，瓦解暴力討債犯罪集團，以恐嚇、恐嚇取財、毒品危害防制條例等罪嫌移請基隆地檢偵辦。

三峽警分局偵查隊經半年蒐證，發現綽號東東的45歲曹展華以天道盟太陽會大哥自居，混跡桃園平鎮一帶，吆喝羅軍翔等等小弟犯下多起暴力討債，當被害人不從，甚至將人強行押走拘禁，為逼迫被害人還錢，更到三 峽開槍示威，行徑囂張。

三峽警方報請新北地檢檢察官楊凱真指揮偵辦，拘提曹嫌、小弟羅嫌共7人到案，查獲空氣槍、刀械、棍棒等證物，全案依涉及組織犯罪、槍砲及恐嚇取財等罪嫌法案，曹、羅2嫌更被裁定羈押。