2018-09-29 15:56

〔記者黃建華／高雄報導〕惡房仲坑租金自肥，屋主報警逮人！有詐欺、偽造文書等多項前科的李姓男子，涉嫌以修圖過的健保卡，從租屋網主動聯繫屋主取得信任，再佯稱要幫忙仲介房客，卻以自己帳戶侵吞多達6個月的租金，鼓山警分局獲報將他逮捕，依詐欺等罪嫌送辦。

鼓山警分局指出，有詐欺、偽造文書等多項前科的李姓男子（31歲），在網路房屋租賃網中發現一名屋主想要出租房屋，主動聯繫，聲稱願代為仲介房客，屋主不疑有他，便委由男子辦理租賃事宜，沒想到李男在房屋出租後，竟以自己的銀行帳戶佯裝屋主帳戶號碼提供給承租人，騙取承租人6個月的租金達8萬4千元（每月1萬4千元），直到屋主發現租金遲未進帳，起疑報警才查出上情。

警方調查，李男曾在台南地區從事房屋仲介，去年9月份在網路上發現高雄市鼓山區有人想要出租房屋，心生歹念，以電腦繪圖修改後的健保卡照片與名片來取得屋主的信任，進而委託租屋，沒想到屋主在去年9月底就被告知房屋已經出租，卻遲到今年2月都沒有收到租金，期間李男不斷以各種理由塘塞，最後屋主受不了只好報警處理。

警方獲報發現，李男以仲介方式騙取租金其實不只一次，今年8月份又以代替屋主結清出租房屋的水、電、瓦斯等費用，收取屋主寄放在管理室的1萬5千元現金後返回雲林玩樂，置屋主尚未結清的款項於不顧，直到屋主在9月上旬發現水、電、瓦斯費用均未繳清，才得知李男荒唐行徑報警逮人。

鼓山分局偵查隊查出李男真實身分後，傳喚到案，李男坦承犯行，並稱所得款項早已花用殆盡。警方呼籲房屋出租與委託事項應慎選合法的仲介公司才有保障，避免紛爭。