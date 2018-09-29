台中男大生自撞路樹亡 奪命彎道4天奪2命

2018-09-29 15:15

〔記者許國楨／台中報導〕一名就讀台中某科大的男大生，今天清晨騎車行經南屯區一處路口時，疑失控自撞路樹後倒地，經送醫搶救後仍因傷重宣告不治，這也是繼日前一名健身教練騎車行經工業區時，同樣因過彎失控撞電桿身亡，4天內兩條年輕生命相繼因此殞命，令人不勝唏噓。

台中市一名在健身房擔任教練的24歲陳姓男子，本月26日下午騎車上班途中行經工業區一處路段時，疑過彎失控自撞路邊電桿，因撞擊力道猛烈除機車幾乎全毀，陳男經送醫仍因傷重宣告不治，陳父接獲噩耗哀痛不已，懷疑有外力導致兒子自撞身亡，但因該路段沒有路口監視器，陳父希望有過往駕駛提供行車紀錄器釐清事故原因。

沒想到18歲的黃姓男大生，今天清晨5時30分許，騎車由南屯區文心南七路沿文心南路往精誠南路方向行駛，同樣疑因過彎時失控衝上人行道後自撞路樹，黃男當場倒臥血泊失去生命跡象，當時有民眾開車行經見狀趕緊打一一九報案，將黃男送往中山醫學大學附設醫院急救，但因頭部受創及全身多處骨折等傷勢嚴重，經搶救到上午8時許仍宣告不治。

警方到場處理，發現現場路面有長長的煞車痕，且黃男的機車幾乎被撞到肢離破碎，顯示撞擊力道相當猛烈，初步研判沒有酒精濃度的黃男疑因過彎時失控，急煞不及撞上路樹，但因事發路段沒有監視器，除已報請檢方相驗釐清死因，事故原因將進一步鑑定調查。