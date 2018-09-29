獨家》慶富告侵占3部租賃車 前執行長簡良鑑一審無罪

2018-09-29 14:25

〔記者黃建華／高雄報導〕承造海軍獵雷艦的慶富公司被控詐貸63億元案，法院還在審理中，但慶富老董陳慶男與同案被告前慶富執行長簡良鑑鬧翻後，另控告簡涉嫌侵占3部租賃車，簡良鑑辯稱是當初代墊90萬元租車保證金，慶富遲未還款才沒還車，並非侵吞，高雄地院傳喚慶富呂姓離職女員工證實，當初90萬元是簡拿給他交付聯邦租賃公司，簡良鑑獲判無罪。

慶富公司提告指控，簡良鑑2012年3月起任職於慶富造船公司擔任執行長，慶富公司為便利被告拓展公司業務，乃於同年3月23日起由子公司慶洋投資公司陸續向聯邦國際租賃公司承租3部自小客車供簡良鑑使用。

詎簡良鑑於2015年8月間離職後，竟將3輛租來的自小客車侵占入己，拒絕返還予慶富公司、慶洋公司，經索討未果，而提出涉嫌侵占告訴，並經檢方起訴。

不過，高雄地院審理時，簡良鑑否認侵占3部租賃車，辯稱當初3部車的90萬元保證金是他所墊付，慶富遲未還他錢，才暫時扣著車。

法院傳喚聯邦租賃公司人員證稱，當初90萬元保證金是慶富呂姓女員工交付。

已離職的呂女則又證稱，90萬元是向簡良鑑領取，簡從其保險箱拿出支應，呂女離職時還特別註記此事。

而慶富老董陳慶男雖說，「慶富當初給簡良鑑的錢都是幾百萬幾百萬在給，當時拿多少忘記了！」法官認為慶富無法證明90萬元是該公司所給，且經查慶富所有單據並無支出90萬元租車保證金這筆帳。

依照「侵佔罪」的構成要件，如僅將持有物延不交還或有其他原因致一時未能交還，既難遽以該罪相繩（最高法院68年台上字第3146號判例參照）。

此外，簡良鑑曾請求慶富返還代墊之保證金90萬元等情，有2016年6月20日存證信函為證，法官認為簡良鑑辯稱因慶富公司不還保證金，所以才沒歸還車輛等語，即屬有據，判他無罪。全案可上訴。