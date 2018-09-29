田僑仔遇到槍痴擦出火花 共組租車行暴力討債集團

2018-09-29 14:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市男子鄭進增拜土地重劃搖身變成田僑仔，一心想當老大的他與愛槍成痴的汽修廠老板阮明釣一拍即合，合資開設多間租賃車行，以被害人逾時或車身受損為由，率眾持槍毆傷對方脅迫簽本票償還，台中市第一分局前天將提報治平對象的兩人連同成員一併拘提到案，瓦解這個租車行暴力討債集團。

警方調查，42歲鄭男原本經濟狀況一般，這些年拜大里區土地重劃之賜搖身一變「好野人」，在北屯區住豪宅出入以保時捷名車代步，出手闊綽，沒有前科的他卻一心想當老大苦無管道招募手下，某日開車到大里區一家汽車修配廠維修時，與29歲的老板阮男相談甚歡，得知對方有強盜、妨害自由及傷害等刑案紀錄，還是愛槍成痴的列管幫派分子2人頓時一拍即合。

兩人開始合資在台中市區開設多間租賃車行，原本是正當生意，不好好經營卻頻出「奧步」，以租賃車逾時或車身無故受損為由，強行控制黃姓、阮姓等多位租車民眾行動索討4萬元到13萬元不等賠償金額，一旦被害人無法支付即率吸收的小弟持槍毆打成傷，並脅迫簽立本票做為抵押憑證，還恐嚇如不照期償還將斷手斷腳，致被害人心生畏懼甚至避走他鄉。

警方獲報立即組成專案小組，經長期蒐證前天配合全國同步掃黑行動收網，在北屯、大里、太平、霧峰等區將提報治平對象的鄭、阮二人連同7名成員一併拘提到案，起出棍棒、開山刀、電擊棒、手銬腳鐐、本票、切結書文件等證物。

期間警方到負責保管軍火的阮男住處查緝時一度遍尋不著槍械，見阮男分就讀幼稚園及小一的兩名稚子正在把玩玩具槍，靈機一動詢問「爸爸的槍在那裡？」沒想到小朋友可能是受到父親耳濡目染影響，竟不假思索比出藏放位置，讓警方順利共起出美制M4突擊步槍、制式克拉克手槍、制式土耳其手槍各一把、5.56步槍子彈100顆、90子彈179顆。

警方訊後將全案依組織犯罪條例、槍砲、妨害自由、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦，為首的鄭、阮二嫌複訊後聲押獲准。