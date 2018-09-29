選前掃黑 桃園市送辦26名幫派份子

2018-09-29 14:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方25日到29日執行為期5天的「全國同步掃蕩黑幫行動專案」，共破獲天道盟太陽會龍潭分會曹姓男子、竹聯幫南堂南興會黃姓男子、竹聯幫太極堂梁姓男子等人為首的暴力集團，將3人與他們的幫眾23人依法送辦。

曹男多在中壢、平鎮、楊梅等地區活動，平日會持槍糾眾到被害人公司或住處前阻擋人車進出或燒金紙、掛白布條，向被害人追討債務，桃園地檢署指揮桃園市政府警察局刑事警察大隊蒐證多日，25日收網，逮獲曹男等7人，並將曹男收押。

大園警方局監控治平目標黃姓男子多時，發現他以竹聯幫南堂南興會組長的名義，吸收青少年加入幫派，再利用他們販賣K他命或彩虹菸，警方說，黃男因販毒利益與人發生糾紛時，也會率眾尋仇，行徑囂張，已查獲黃男一夥共15人送辦。

龍潭警分局28日查獲梁男等3人送辦，警方說，梁男是竹聯幫太極堂成員，他曾因細故與人爭執後，就多次率人毆打對方，讓對方手肘脫臼、頭部撕裂傷，還被強搶1萬5000元現金與價值13萬元的金手鍊、金項鍊等，逼簽80萬元、120萬元2張本票。

警方說，破獲3人為首的暴力集團，並起出空氣槍1把、毒品0.4公克等，已分別依違反組織犯罪防制條例、毒品、妨害自由、恐嚇、傷害、槍砲等罪嫌，將他們送辦，希望在選舉前能有效遏阻幫派氣焰，淨化選風。