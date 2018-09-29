男大生兼差放高利貸還暴力討債 手下全是大學生

龔姓男大生（中）涉嫌放高利貸，放貸對象若還不出錢即率眾毆打。（記者湯世名翻攝）

2018-09-29 13:39

〔記者湯世名／彰化報導〕大學生竟下海開起地下錢莊！彰化縣某私立大學24歲龔姓男學生家境優渥，每月零用錢多達4萬元，竟開起地下錢莊放高利貸，豢養的3名手下都是同學，並放貸給同校7名學生，利息高達400％，對方無力還錢即率眾暴力討債，警方獲報追查，27日循線將龔男與3名共犯查獲到案，警方對於大學生如此沉淪，感到不可思議。

彰化縣警局配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，針對全縣202處幫派成員聚集圍事或經常出入場所實施威力臨檢、搜索，共計檢肅治平目標5人及手下成員29名到案，另查獲非法槍械2枝、子彈60發、各類毒品936.96公克及其他各類犯罪53人，訊後分別依組織犯罪、重利、恐嚇、槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

彰化縣刑大副大隊長許忠彥指出，刑大偵三隊25日由彰化地檢署檢察官吳宗達指揮，前往台中市等地拘提治平目標林姓男子及成員等4人到案，林男於通緝逃亡期間，率旗下小弟持槍恐嚇彰化市楊姓市民代表參選人，揚言「若不給錢就不要選了」，並威脅要參選人吃子彈，另又對縣內混凝土業者，強索保護費，遇有不從，即對被害人施以暴力攻擊，令業者苦不堪言，甚至有業者因此遠避國外，不敢待在國內；林男落網後另因案遭通緝，隨即發監執行，令被其恐嚇威脅的對象鬆了一口氣。

此外，芳苑警分局也拘提治平目標謝姓男子（44歲）及5名成員到案，謝男假冒報社、整地等名義，恃幫派勢力率眾恐嚇及強盜數名被害人，經警方拘獲到案時，隨身還攜帶安非他命886.12公克，檢方聲押後，遭法院裁定羈押。

員林警分局則拘提治平目標張姓男子（63歲）及8名成員到案，張嫌率眾以暴力恐嚇，介入員林地區的建設公司，再強取股權，逼迫建設公司負責人無償移轉股權、從中牟取不法暴利；田中警分局拘提治平目標林姓男子（42歲）及13名成員到案，林嫌平時於田中地區糾眾滋事，並對外自稱為「日月茶莊集團」，率眾持槍恐嚇及暴力討債，再從中牟取不法利益。

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