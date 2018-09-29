成大醫院開刀房殺人案 行兇男技師收押

2018-09-29 12:26

〔記者王捷／台南報導〕台南成大醫院昨發生員工闖開刀房殺同事驚悚案件，造成2名醫護人員受傷。行兇的林姓體外循環技術師因涉殺人未遂、傷害及醫療法，所犯為重罪，恐有逃亡、反覆犯罪之虞，檢方向法院聲請羈押，台南地院法官今天上午裁定羈押。

成大醫院昨天發生喋血事件，院內體外循環師林光宇，疑似不滿白色巨塔內的集體霸凌，拿蝴蝶刀猛刺同事護理師的陳彩鳳，目前陳彩鳳還在加護病房中，林光宇原本有機會以150萬元交保，不過因為林光宇自稱家境不好籌不出錢，台南地院認為，林光宇在壓力下犯案，未來又必須面對巨額賠償，有相當理由逃亡，因此裁定羈押。

依據刑訴法101條規定的羈押條件，在犯嫌必須符合5年以上重罪、有逃亡事證或疑慮，最後則是有滅證串供的疑慮，過去只要符合重罪就會羈押，不過近來司法單位越來越重視人權，因此羈押條件審酌嚴苛，101條中必須符合2項條件，才有機會羈押獲准。

林光宇遭檢方移送殺人未遂、傷害與醫療法，符合重罪條款，但林光宇犯案後自行走到派出所投案，沒有逃亡明顯事證，凶器蝴蝶刀也被警方查扣，他是一人犯案，所以沒有滅證、串供的明顯事證。

今天一早，地院傳出裁定林光宇羈押獲准，但羈押的理由地院遲遲沒有回應，因為依據現有事證，白色巨塔喋血案，林光宇除了符合重罪，並沒有逃亡，全案也沒有需要保全的證據，最後地院才表示，其實林光宇原有機會交保。

地院指出，原本有詢問林光宇是否能以150萬元交保，但是林光宇自稱家境不寬裕，所以無法籌到錢，法官認為林光宇未來將面對巨額賠償，難免有心生逃亡的舉動，因此認為林光宇有逃亡疑慮，裁定羈押。