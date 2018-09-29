販售受虐鳥屢罰不怕 法官祭上徒刑伺候

2018-09-29 13:39

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓鳥販把鳥兒裝袋，於北、基兩市街頭叫賣，吸引路過民眾購買放生，但袋子空間狹小，造成18隻鳥死亡，他也因此被裁罰13.5萬元，不過他名下無財產，毫無悔意，繼續販賣，氣到檢察官以「動物保護法」起訴，並請求加重其刑，承審的台北地院日前判刑8月。

2014年起，王男陸續從台北萬華鳥店購入台灣原生紅鳩、泰國八哥、綠繡眼等鳥隻，裝入紅色網袋中，帶到北市行天宮、馬偕醫院附近的捷運站出口、基隆成功市場、信義市場等處兜售，由於鳥兒被困在狹小的網袋中，動彈不得，引發不少民眾同情，進而購買放生，因此這些鳥又被稱作「放生鳥」。

王男靠著折磨鳥兒獲利，讓不少人憤慨，向動保單位檢舉，而經動保員多次到現場檢視，認定他未給予鳥隻適度的活動空間、飲水、食物，有虐待動物之實，予以開罰。

沒想到王男仗著自己名下沒財產，不繳罰金，有恃無恐，繼續販售；動保單位也不手軟，共查緝了24次、開罰13.5萬元、救出497隻鳥，但重罰無效，王男不但未善待鳥隻，反而持續虐鳥。

動保單位認定王男觸犯動保法中的「5年內故意再犯」，應負2年以下刑責，2015年函送台北地檢署偵辦，惟檢察官認為，王男雖屢被開罰，但他均沒有領取裁罰處分書，主觀上難以認定他知道自己為累犯，當時予以不起訴處分。

王男獲得不起訴之後，有如拿到尚方寶劍，更加膽大妄為，大剌剌續用相同方式虐鳥兜售，經動保員調查，共有18隻鳥因此死亡，認定他這次確實是累犯，二度函送北檢。

檢察官發現，上次已給王男一次機會，但他未珍惜，反而藉此維生，根本是故意傷害動物致死，今年7月底予以起訴，並建請法官從重量刑。

王男雖辯稱沒有虐待動物之舉，且鳥隻的來源也都合法，並非濫捕的野鳥，但法官認為，王男之前已知被裁罰，仍用相同方式虐鳥，未給予合理生存環境，確實觸犯動保法。

法官認定，王男5年內虐待動物致傷、死4次，每次各處3月徒刑，應執行8月，可易科罰金24萬元；仍可上訴。