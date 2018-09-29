逛好市多偷襲人妻蜜臀 色狼竟露詭異笑容

2018-09-29 13:28

〔記者楊國文／台北報導〕新北市陳姓男子去年逛好市多賣場時，大庭廣眾下竟對排隊試吃的美麗人妻拍摸臀部，人妻不悅回頭看他，陳不但沒有逃走，竟用眼神瞪她，並露出詭異笑容；高等法院依性騷擾防治法判陳拘役30天定讞。

未婚的陳男約30歲，去年8月25日下午，到新北市好市多賣場肉品區閒逛，眼尖發現身材姣好的人妻小玉（化名）正排隊試吃火腿，心生淫念，快步走到她的身後假意排隊等候試吃，並上下打量其身材。

不到3分鐘時間，小玉拿著試吃品正要轉身離去時，陳男突然伸出鹹豬手朝小玉的臀部中間重重拍摸。小玉受驚轉身，確認是身後的陳男所為，由於此力道非常大，且感覺是用手掌直接拍打其臀部，小玉肯定陳男是故意的，不悅的神情看著陳，意思是要他說明清楚，給她一個交代。

不料，陳男無絲毫愧疚感，竟用眼神瞪小玉，並露出詭異的笑容。小玉強忍心中怒氣，走到水果區告訴丈夫遭陳男性騷擾，但發現陳男已不知去向。小玉和丈夫遂請賣場員工幫忙報警，小玉並在賣場員工協助下，找到陳男並對他拍照、提告。

陳男一開始否認，到警局作筆錄時，改稱他排在小玉後面等待試吃，因她拿著試吃品要離開時左肩撞到他左肩，以致他直覺反應以左手揮甩，左手才會碰觸到小玉的臀部或大腿，絕無性騷擾意圖。

但高等法院認為，陳男不僅說詞反反覆覆，而且賣場試吃民眾常大排長龍，即使稍有擦撞，應非故意，依常情，陳男不應該有大動作甩手反應而碰觸小玉臀部的道理，此外，即使情況若真如陳男所說，乃小玉轉身欲離去時以左肩與陳男左肩擦撞，則兩人當時該是「面對面」，那他甩手碰觸的位置應該會是小玉的大腿正面而非臀部，因此認定陳男說法不實，判他拘役30天，可易科罰金3萬元定讞。