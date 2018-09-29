持槍恫嚇民代候選人、強收保護費 彰化地區角頭被檢肅

2018-09-29 12:16

〔記者 邱俊福／台北報導〕彰化地區角頭林瓊烈，因案通緝中，今年5月間卻涉嫌率眾持槍前往彰化楊姓市民代表候選人服務處恫嚇，並向當地混泥土業者，恐嚇每人需繳付300萬元保護費，案經彰化縣刑警大隊長期蒐證，日前將藏匿在台中市東海大學旁出租套房的林嫌，檢肅到案。

警方調查，62歲林嫌，過去都是以開設賭場詐賭維生，還涉及過槍擊殺人案，一生有39年都在監獄度過，目前因殺人、詐欺與槍砲遭到通緝，刑期15年，因此為能躲避查緝，不僅藏身大學旁出租套房，還出門戴假髮偽裝。

林嫌被逮時，警方發現隨身包包內有毒魚的氰化鉀。林嫌直言因再被關，恐怕無法在出獄，所以才準備氰化鉀，隨時被逮時可以自盡，了卻餘生，但對於持槍恐嚇等不法行徑，則皆否認犯案。

警方說，今年5月間，楊姓市民代表候選人的1名友人，積欠林嫌賭債51萬元，楊出面跟林嫌協調10萬元解決，林嫌不願意，便糾眾持槍到楊的服務處恫嚇。此外，林嫌企圖向彰化當地混泥土業者，每人收取300萬元保護費，業者不從，林嫌便將痛毆該混泥土公會理事長，嚇得許多業者紛紛出國避風頭。

警方獲報後，組成專案小組偵查，本週二前往林嫌藏匿的出租套房攻堅，順利將他逮捕，查扣氰化鉀、行動電話、假髮等贓證物，依法送辦。