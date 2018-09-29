高市凌晨機車和計程車互撞 騎士彈飛數十公尺

2018-09-29 11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市中華四路、青年路口今年凌晨3點43分許，發生計程車和重機車騎士相撞車禍，蘇姓騎士彈飛滑行數十公尺送醫幸無大礙，陳姓運匠與蘇男警方酒測都沒喝酒，確切肇事成因尚待交大進一步調查釐清。

新興警分局今（29）日凌晨3時43許，接獲110通報，中華四路與青年二路口發生交通事故，警組火速抵達現場，並疏導交通協助救護人員救護傷患。

經瞭解該交通事故為一部計程車駕駛陳男（33歲）行駛於中華四路快車道（北向南方向直行）與重機車騎士蘇男（18歲），騎乘重機車行駛於青年二路（東向西方向直行），雙方在中華四路、青年二路口時發生碰撞，機車滑行數十公尺於中華四路慢車道停止。

重機車騎士蘇男受傷送往大同醫院就醫，受傷情形為頭部及臉部多處擦傷，經送醫後目前無大礙。計程車司機未受傷。

雙方車損狀況，重機車車身擦傷，而計程車前擋風玻璃、引擎蓋及前保桿損毀，經警方對其雙方實施酒精濃度檢測，雙方酒測值皆為0，全案通知交通分隊接續處理，因現場為監視器死角，詳細肇事情形警方持續調查了解中。

警方呼籲，夜間雖車流量較小，但車速較快，請用路人務必注意路況，遵守交通號誌、標誌及標線的指示行駛，可別再因車速過快，致危害自己或他人之生命財產安全，這才能快快樂樂，平平安安回家。