具統促黨員身分 竹聯幫會長涉槍擊案被檢肅到案

竹聯幫平堂松山會長黃譯民等人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2018-09-29 11:49

〔記者邱俊福／台北報導〕具有統促黨黨員身分的竹聯幫平堂松山會會長黃譯民，涉嫌在今年5月底教唆策畫幫眾前往新北市蘆洲長安街一家土地開發公司，砸毀大門並連開8槍示警，案發後新北市蘆洲分局與刑事局偵一大隊陸續將槍手等人逮捕，而黃嫌則四處藏匿，本週三被檢肅到案。

警方表示，33歲黃嫌於統促黨南京東路黨部成立時，受胡姓秘書長邀約前往該黨中央黨部工作，自稱為該政黨成員。黃嫌到案後，表示因旗下兄弟跟該開發公司老闆乾兒子的女友，有感情糾紛，為挺兄弟，才前往示威。

警方調查，今年5月22日凌晨2時許，數十名惡煞開著12台轎車、4輛機車聚集在蘆洲長安街，惡煞戴著口罩下車後，隨即持鋁棒、西瓜刀猛砸土地開發公司的大門，不顧屋內有沒有人，連開8槍後離開。

案經警方組成專案小組追查，先後逮捕莊姓槍手在內的16人到案，另經調閱監視畫面、比對涉案車輛車牌、通聯分析後，鎖定幕後教唆的黃嫌，本週三兵分多路，分別在台北及嘉義等處執行拘提、搜索，逮捕黃嫌與吳姓、陳姓共犯等3人，查扣大麻、安非他命、彈簧刀、藍波刀、摺疊刀等各式刀械共6把等相關不法證物，全案移送新北地檢署，檢察官聲請羈押黃嫌，法官裁定黃嫌50萬交保並限制住居。