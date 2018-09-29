疑不滿被強制送醫 女子砸警車嗆「來抓我啊！」

宜蘭警察分局2輛警車遭砸，玻璃碎裂。 （記者游明金攝）

2018-09-29 11:50

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭警察分局門口今天早上2輛警車遭砸，玻璃碎裂，車身滿佈鞋印。砸車的林姓女子自稱是精神病患，疑不滿被警方強制送醫，出院後砸車洩泿，並站在馬路中間向員警嗆聲「來抓我啊！」隨即被警察與消防人員合力制伏，全案依毀損罪與妨害公務罪送辦。

警方調查，30歲林女是台中人，在台中就是列管對象，曾對員警吐口水、咬傷員警；昨天下午2點多，林女到宜蘭市先後至舊城南路美髮店、和睦路服飾店，對店家與客人進行騷擾，在店裡坐著滑椅轉圈圈，在客人旁邊吃麵吸得很大聲，還指指點點講風水，講她認識很多人，李姓店家心有餘悸說：「真的很恐怖。」

宜蘭警察分局新民派出所據報，將人帶回所裡安撫林女情緒並讓她休息；未料，今天凌晨2點多，林女突然發作，狂踹派出所廁所的門，並將自己手機與隨身物品，全部砸在地上，經員警以辣椒水壓制送醫。

林女出院後，在今天早上7點左右，到宜蘭警察分局門口，以磚塊與石頭砸毀停在路邊的2輛警車；宜蘭消防分隊隊員李長清、吳明哲，宜蘭分局新民派出所警員李恩堂、楊文慶與陳婕函，聽到外面有「乒乒乓乓」的巨響，立即出外查看。

林女在路上喊「來抓我啊」、「我賠得起」，公然對警方嗆聲；警察與消防人員合力上前圍捕，林女跑了百餘公尺，在中山國小小巨蛋附近被制伏，這起事件引起路人側目，還好無人受傷只是虛驚一場。