KTV醉男與人口角 警用辣椒水制伏帶回

2018-09-29 11:43

〔記者黃建華／高雄報導〕今天凌晨3點多一名李姓男子在前金區某KTV喝酒，疑因喝醉不滿店家服務，竟打電話報案，引發其他酒客不滿，認為他酒品不好，雙方互嗆，警方獲報出動快打部隊前往，並以辣椒水將李男制伏後帶回，全案依違反社會秩序維護法函送簡易庭裁處。

新興分局前金分駐所接獲店家報案，於29日3時許在七賢、自強KTV發生糾紛，警方立即調派線上警力及快打警網前往了解。

警方初步了解，報案人李男（54歲）稱到店消費付費後，指店家服務不周而報警處理。

此時隔壁桌張姓男子（50歲）與友人郭姓男子（59歲）、許姓男子（64歲）認為李姓男子沒有酒品且亂報案打壞興致，雙方互相嗆聲爆發口角。

快打警網到達，李姓男子情緒仍不穩，警方隨即將李男施以辣椒水制止其違序行為，以優勢警力控制雙方情勢，現場無人受傷，並將涉嫌滋事4男帶回，因雙方暫互不提傷害告訴，警方依違反社會秩序維護法函送法院簡易庭審理。

警方表示，針對酒後滋事等犯罪行為，除持續規劃深夜臨（路）檢、巡邏勤務，對於深夜易聚集之KTV、網咖等處所、路段，加強盤查掃蕩外；遇有街頭滋事案件，立即啟動快速打擊部隊，運用優勢警力阻絕犯罪，除保護消費民眾人身財產安全外；同時也已針對經常滋事分子加以告誡，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。