外出買冰要返家發現機車沒油 他用這招解套

2018-09-29 11:40

〔記者洪定宏／高雄報導〕62歲徐姓男子騎機車外出買冰，準備返家時，卻無法發動機車，赫見油料用罄；徐男腦筋動得快，得知派出所就在附近，牽著機車前去求助，員警協助到加油站買油，讓他在冰品融化前返家。

9月26日晚間約8點，住高雄市鼓山區的徐男，騎機車到左營區左營大路買冰品，要返家時，卻無法發動機車，原來是油料用罄，因為不知道最近的加油站地點，只好到派出所求救。

警員徐偉仁拿空的寶特瓶到加油站代買汽油，帶回派出所幫徐男添加，果然順利發動機車，讓徐男趕緊將冰品帶回家享用。