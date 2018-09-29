選前掃黑逮387人 5人具統促黨背景

警政署署長陳家欽與台灣高檢署主任檢察官何明楨一同參加選前第二波掃黑成果記者會，聽取案件簡報。（記者邱俊福攝）

2018-09-29 10:33

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為完成年底九合一選舉的淨化選前治安工作，防制暴力介入，聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署，本週二開始展開連續5天的選前第二波掃黑行動，至昨晚為止，總計執行到案治平目標首惡54人、手下成員333人，而到案首惡當中有竹聯幫、風飛砂幫與暴力集團等5人，具有統促黨成員背景。

警政署分析，執行到案的犯罪幫派組合首惡，包括竹聯幫仁堂弘仁會、平堂、月堂、南堂、文武堂、太極堂9人，天道盟太陽會、同心會7人，四海幫海南堂、海巨堂2人，其他暴力犯罪組合11人，一般暴力犯罪集團25人，其中更破獲企圖以暴力方式介入選舉事務1人。

另具統促黨成員身分的竹聯幫「竹聯幫平堂松山會會長」黃譯民、「風飛砂幫」首惡許戎騏，以及暴力集團首惡葉秀龍、李明霖、林翔暘等5人。整個掃黑行動共查獲制式短槍4把、改（土）造槍枝18把、子彈357顆、查扣不法金流219萬100元。

警政署署長陳家欽再次宣示，貫徹查賄制暴意旨，防制幫派以暴力方式介入選舉事務、陳抗活動或公共議題而影響選舉結果，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，絕不容許幫派犯罪組織侵蝕政治及危害社會治安。