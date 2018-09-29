潛入移工宿舍偷3次被放走 他第4度下手GG了

台中市一名竊賊4度到外籍移工宿舍行竊，第三次被發現後又再偷，第四次就GG了。（記者蘇金鳳翻攝）

2018-09-29 07:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一名24歲陳姓男子，連續3次潛入龍井區茄投路附近外籍移工宿舍，直到第4次又再度行竊，事跡敗露被發現，情急之下跳窗逃逸，留下1雙拖鞋，被警方循線查獲，只好俯首認罪。

陳姓男子日前深夜2時許，行經龍井區茄投路附近，發現1間外籍移工宿舍前門與後門均無上鎖，便連續3天深夜2時許前往外籍移工宿舍2、3樓偷竊財物，還刻意脫下拖鞋，避免發出聲音被人發現。

但在第3天被發現逮獲，卻苦苦哀求外籍移工原諒他，外籍移工見他可憐模樣，也讓他離開，沒有報警處理。

沒想到過了3天，陳嫌再度於深夜3時許潛入外籍移工宿舍行竊，並脫下拖鞋，但事跡敗露被發現，情急之下跳窗逃逸，留下1雙拖鞋，最後仍被警方循線查獲，只好俯首認罪。

烏日警方循線追查，發現陳嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱，烏日警方於在調查完畢，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

陳嫌向警方表示，他當時因為發現龍井區茄投路外籍移工宿舍前、後門均無上鎖，認為有機可乘，便利用深夜2時許，大家都熟睡時下手行竊，偷竊放在桌上的皮夾或抽屜內的現金，得手後再由後門溜走，以同樣手法竊取現金4次，得手計新台幣3800元，

被害人外籍移工得知竊嫌與之前原諒的竊嫌是同一人，大罵竊嫌真是不知悔改、恩將仇報！