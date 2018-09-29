超勵志！掃廁所小工友苦讀 今成偵查隊長

2018-09-29 07:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕少時曾因家貧到警局當工友，礦工子弟李清雲如今成了偵查隊長！

李清雲17歲當工友 立志從警

現年54歲的基隆市警三分局偵查隊長李清雲，出身自新北市瑞芳海邊的礦工家庭，父親薪水不高，母親賣魚收入也有限，卻得養活6個孩子，他為了貼補家用，17歲那年進入瑞芳警分局當起小工友，掃廁、擦抹什麼都做，工作之餘看到警察打擊犯罪的英姿，默默在心中種下從警念頭，即使白天上班、晚上到瑞芳高工上課，回家後仍挑燈備戰警校考試，兩年後考上警校，從警後屢破重大刑案，曾一年內被記4支大功，終被拔擢為偵查隊長。

李清雲說，當工友除了做分局雜務，也掃分局旁的公廁，長官看見他賣力清掃，還曾額外發給他500元獎金，對家中經濟不無小補；為了讓大家上班時就有水喝，他每天提早1小時出門，趕搭清晨6點半的火車到分局煮開水，長官們知道他勤奮，有可以賺錢的公差總是派給他做。

在分局服務期間，李清雲逐漸對警察工作產生憧憬，加上希望有穩定收入減輕家中重擔，決定報考警校。李清雲回憶，當時每晚下課就回分局，向分局借用不到兩坪的小房間挑燈苦讀，假日跟平日也以書本為伴，終於在19歲時如願考上警校，離開分局要去受訓前，長官們特地募了一筆錢供他「受訓時花用」，至今讓他感念在心。

屢破大案 1年4大功獲拔擢

警校畢業後，李清雲被分發回瑞芳分局服務，嫉惡如仇的他，休假期間也拚命辦案，8年內從小警員升為小隊長，後來調離瑞芳分局，又接連偵破中和計程車司機槍殺案等重大刑案，幾年後為了陪伴癌末母親，才又回到故鄉瑞芳任職，結果一返鄉馬上偵破瑞芳女學生遭砍21刀的性侵命案。

2004年李清雲晉升警官，調至基隆服務，2015年調任偵查隊長。從一介工友到現今擔任偵查隊長，李清雲在每個工作崗位上總是努力不懈，能獲擢升為隊長，實至名歸。