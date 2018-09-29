獨家》女醫胡祐寧奪刀救人受傷 同為醫生的丈夫這麼說

2018-09-29 00:26

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕成大醫院28日傳出醫護人員遭砍殺，事件當中勇敢奪刀的心臟血管外科醫師胡祐寧，為保護護理師，試圖奪刀導致左手受傷縫11針。她的丈夫、部立台南醫院的心血管外科醫師蔡鴻麟表示很擔心愛妻狀況，而胡過往的事蹟更讓周遭的人大讚「醫者仁心的最佳典範」。

成大醫學院畢業的胡祐寧，畢業後留在成大醫院擔任心臟外科住院醫師，選擇外科的女醫師原本就很稀少，心臟外科女醫師更是鳳毛麟角，胡專精於心臟二尖瓣膜修補術，不少同學與學長姐對她評價很高。一名醫師表示，案發當下大家都嚇傻了，只有胡擋在林嫌前面，還試圖搶下刀子，相當了不起，醫院應該要表揚此等勇敢的行為，而胡在醫學院時就是一個好人，為了拯救眾生才選擇心臟外科；曾經教過胡的醫師更說，從她還是學生時，就相當有正義感，是醫者仁心的最佳典範。

不過，雙手是外科醫師的靈魂，外界關心傷勢是否影響胡祐寧未來執業動刀；對此，成大醫院主秘趙庭興表示，傷勢未傷及神經或血管屬於輕傷，不會影響未來動刀能力；安南醫院心血管中心副院長李聰明指出，心臟外科手術是靠眼前的放大鏡執刀，雙手動作很精巧，若手部神經受損多少會有影響，只要一個小動作閃失，結果可是天差地遠，不過對於胡的案例，他並未實際看到傷口，因此不能下判斷。

至於胡祐寧的丈夫、部立台南醫院的心血管外科醫師蔡鴻麟昨晚說，擔心愛妻傷勢，只是案發當下有患者要開刀，必須強忍情緒處理手術，其餘的不想多說。