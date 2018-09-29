成大醫院技師捅護理師 「白色巨塔喋血」導火線竟是…

警方指出，陳彩鳳要求林光宇搬一疊文件，讓林光宇認為被當小弟使喚受侮，新仇加舊恨大爆發，成為兇案導火線。（記者王捷攝）

2018-09-29 00:12

〔記者王捷／台南報導〕白色巨塔喋血！成功大學附設醫院驚傳持刀砍殺醫護人員案件，醫院技師林光宇為何選擇在開刀房刺向同事陳彩鳳？據了解，重心放在家庭的林光宇與單身的陳彩鳳工作不合，陳女疑聯合主管惡整，不讓林光宇離職到榮總醫院任職，在林男無法按時報到後，主管才挑釁說，如果現在要離職，就可以走了。警方指出，無法轉換環境加上嫌隙未化解，28日一早林、陳兩人碰頭，陳女要求林男去搬一批文件，林男不滿被當小弟使喚，新仇舊恨引爆怒氣，讓林男下手行兇。

對於相關傳聞，成大醫院強力否認，但也對本案公布的訊息反覆，無法求證成大醫院是否說實話。成大醫院說，林光宇犯案時，同開刀房的醫師胡祐寧挺身搶刀，手部受傷，傷口淺沒有縫合，但到了28日下午又改變說詞，稱胡醫師手逢了11針。

成大醫院也說，公務機關不可能排班有問題或刻意排擠，其餘不願多說。但有曾經與林光宇共事的醫師透露，兩人就是因為排班而有過節。

據了解，林光宇、陳彩鳳兩人性格雖溫和，但早期成大醫院只有陳彩鳳、林光宇兩位體外循環師，互相代班，就為排班問題有嫌隙，而陳彩鳳與主管關係較好，加上林光宇以家庭為重，因此讓林光宇感到被排擠。

據指出，林光宇是成大醫院的正職體外循環技師，最常操作的是葉克膜，是相當專業的技術，醫院的心臟外科只要上刀，體外循環師就須在10分鐘內趕到，薪水雖有4、5萬元，但循環師面對加班壓力，年假說不定都不能放，因此假期對林光宇來說相當重要。

陳彩鳳疑似認為林光宇工作不盡責，向主管抱怨，林光宇則認為成大醫院不尊重專業，對他要求比陳女多的專業外業務，2人曾鬧到醫院高層。之後院方減輕他的工作，儘量讓他只做專業工作，並將兩人刻意錯開。

但林男懷疑，陳女不滿他是正職技師，工作量變少，聯合主管與約聘同事孤立他，讓衝突升溫，主管甚至還要求，既然林男要專業，那麼讓他休假也回來出勤，不安排代班人給他，28日上午進開刀房前，陳女又要林男去搬一批文件，讓林男覺得疲憊又受辱，才動手行兇，至於到底是什麼文件，成大醫院沒有說明。

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