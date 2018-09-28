茶葉對決鹹豬肉！2村長參選人 都涉賄選被起訴

2018-09-28 19:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕村長都被起訴，怎麼選！彰化縣芬園鄉溪頭村村長選舉兩人對決大PK，但兩名參選人徐郁玲與莊定山分別以茶葉禮盒、鹹豬肉賄選，日前清查出30人收賄，兩名參選人訊後10萬元交保，今（28）日偵查終結，兩名參選人與一名樁腳以違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

彰化地檢署日前接獲情資，芬園鄉溪頭村村長參選人徐郁玲（61歲）以每盒4兩裝，市值約300元的茶業禮盒向選民行賄，另一參選人莊定山（61歲）則以重8兩、市值約300元鹹豬肉賄選，彰化地檢署由檢察官陳宗元、高如應指揮彰化分局、彰化縣刑大、彰化縣調站偵辦，分別查扣茶葉禮盒22盒、兩塊鹹豬肉等證物。

檢方經數波傳喚，多名選民坦承收到2村長參選人、樁腳分送的鹹豬肉和茶葉，相關事證明確，檢方今天偵結，8名收受鹹豬肉及8名收受茶葉的選民均緩起訴處分，兩名參選人和徐的一名樁腳，則依違反公職人員選舉罷免法起訴。

起訴消息傳來，有村民說，參選人同時涉嫌賄選，還能不能繼續選？對此，彰化縣選舉委員會說，兩名參選人未喪失競選資格，可繼續選舉，選後，當選就職者經法院判決有罪，即會解除職務，再辦理補選；若在選前判決有罪，即會取消競選資格，停止選舉，延後辦理。